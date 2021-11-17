До Саакашвілі не пропускають особистого лікаря. Медик змушений чекати 5-7 годин, - омбудсмен

Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці №18. Його особистого медика зможуть допустити до нього лише з дозволом, який видають тільки у випадках погіршення стану здоров'я.

"Під час останнього відвідування в аналізах Михайла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи. Стабілізувати стан його здоров'я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря Михайло відмовився їх приймати", - зазначила Денисова.

Водночас Кіпшидзе під час зустрічі з омбудсменом 16 листопада наголосив, що екс-президент Грузії готовий припинити голодування, якщо його помістять до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації. Також медик вважає, що в медзакладі в'язниці №18 не може бути забезпечено проведення всіх необхідних заходів щодо виведення Саакашвілі з голодування.

"Після завершення зустрічі о 23:00 Ніка повернувся до в'язниці чекати на можливість допуску до Михайла Саакашвілі. Двогодинне очікування не дало результатів - дозвіл на відвідування так і не було надано. Сьогодні Ніка Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Михайла", - написала Денисова.