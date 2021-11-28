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У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

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Воскресенье 28 ноября 2021 22:32
У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По словам президента Центра "Эмпатия" Мариамы Джишкариани, у Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства. В то же время бывший президент Грузии самостоятельно будет решать, желает ли он присутствовать во время завтрашнего судебного процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

”По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика.", - заявила президент Центра.

В то же время у Саакашвили обнаружили энцефалопатию, которая стала следствием голодовки. По словам Джишкариани, бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении и реабилитации.

"Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", - добавила Джишкариани.

Судебный процесс назначен на 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на нем.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что самочувствие Саакашвили, по словам медиков, значительно улучшилось.

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Михаил Саакашвили
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