Saab представив прототип надзвукового безпілотника (фото)

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі українські льотчики пересядуть на нові бойові літаки Gripen E. За його словами, підготовка триває швидше, ніж очікувалося.

Також ми писали, що Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16. Відомо, що три з них бойові, а ще чотири підуть на запчастини.