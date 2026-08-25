Saab представил прототип сверхзвукового беспилотника (фото)

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре украинские летчики пересядут на новые боевые самолеты Gripen E. По его словам, подготовка продолжается быстрее, чем ожидалось.

Также мы писали, что Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 . Известно, что три из них боевые, а еще четыре уйдут на запчасти.