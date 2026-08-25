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Saab представив прототип надзвукового безпілотника (фото)

11:11 25.08.2026 Вт
2 хв
Новий літак зможе виконувати ризикові бойові задачі
aimg Костянтин Широкун
Saab представив прототип надзвукового безпілотника (фото) Фото: Saab представив прототип надзвукового безпілотника (saab.com)
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Компанія Saab представила концепт майбутнього безпілотного надзвукового літака під час авіашоу Збройних сил Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що концепт під назвою A3-001 демонструє можливу еволюцію майбутніх бойових повітряних можливостей, де пілотовані та безпілотні платформи працюють разом як частина інтегрованої системи.

Безпілотна платформа зможе доповнювати пілотовані літаки Gripen та літаки дальної радіолокаційної розвідки GlobalEye. Концепт призначений для виконання бойових завдань з високим рівнем ризику, таких як радіоелектронна боротьба, придушення протиповітряної оборони противника та високоточні ударні операції.

"Наразі ми перебуваємо на стадії інтенсивної розробки, де разом зі Швецією досліджуємо технології, які закладуть основу для наступного покоління бойових авіаційних систем. У рамках цієї роботи ми маємо намір запустити безпілотники з характеристиками винищувачів до 2030 року", - заявив Пітер Нільссон, керівник підрозділу передових програм в Saab.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі українські льотчики пересядуть на нові бойові літаки Gripen E. За його словами, підготовка триває швидше, ніж очікувалося.

Також ми писали, що Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16. Відомо, що три з них бойові, а ще чотири підуть на запчастини.

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