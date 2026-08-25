Saab представил прототип сверхзвукового беспилотника (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пока мы находимся на стадии интенсивной разработки, где вместе со Швецией исследуем технологии, которые заложат основу для следующего поколения боевых авиационных систем. В рамках этой работы мы намерены запустить беспилотники с характеристиками истребителей до 2030 года", - заявил Питер Нильссон, руководитель подразделения передовых программ в Saab.

Беспилотная платформа сможет дополнять пилотируемые самолеты Gripen и самолеты дальной радиолокационной разведки GlobalEye. Концепт предназначен для выполнения боевых задач с высоким уровнем риска, таких как радиоэлектронная борьба, подавление противовоздушной обороны противника и высокоточные ударные операции.

Концепт под названием A3-001 демонстрирует возможную эволюцию будущих боевых воздушных возможностей, где пилотируемые и беспилотные платформы работают вместе как часть интегрированной системы.

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре украинские летчики пересядут на новые боевые самолеты Gripen E. По его словам, подготовка продолжается быстрее, чем ожидалось.

Также мы писали, что Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 . Известно, что три из них боевые, а еще четыре уйдут на запчасти.