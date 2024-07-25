Агентство Fitch знизило рейтинг України після угоди про реструктуризацію боргу

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C. Рейтинг знижено після угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch .

"Зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом знаменує початок процесу, схожого на дефолт", - йдеться в угоді.

Як зазначає Fitch, угода із кредиторами передбачає суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.

Fitch очікує, що держава не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.

Угода з власниками облігацій та закон про призупинення боргу відповідають зусиллям уряду щодо виконання чотирирічної програми з МВФ на суму 15,6 млрд доларів, що передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу, йдеться у повідомленні.