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Агентство Fitch знизило рейтинг України після угоди про реструктуризацію боргу

Україна, Четвер 25 липня 2024 08:28
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Агентство Fitch знизило рейтинг України після угоди про реструктуризацію боргу Фото: Fitch зменшило рейтинг України до дефолтного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C. Рейтинг знижено після угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

"Зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом знаменує початок процесу, схожого на дефолт", - йдеться в угоді.

Як зазначає Fitch, угода із кредиторами передбачає суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.

Fitch очікує, що держава не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.

Угода з власниками облігацій та закон про призупинення боргу відповідають зусиллям уряду щодо виконання чотирирічної програми з МВФ на суму 15,6 млрд доларів, що передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна 22 липня досягла домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу.

Угода передбачатиме, що існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів у обігу будуть обмінені на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої наведеної вартості боргу на 60%.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє Кабінету міністрів призупинити виплати із зовнішнього державного боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби.

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