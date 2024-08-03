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S&P временно снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга на 20 млрд долларов

Украина, Суббота 03 августа 2024 10:50
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S&P временно снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга на 20 млрд долларов Фото: S&P временно снизило рейтинг Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Снижение рейтинга последовало после того, как Украина 1 августа пропустила купонную выплату по своим еврооблигациям 2026 года.

"После вступления в силу реструктуризации коммерческого долга мы могли бы считать дефолт устраненным и повысить рейтинг с SD", - заявили в агентстве.

S&P оценивает большинство государств, выходящих из дефолта, в категориях рейтингов CCC или B в зависимости от кредитных факторов после дефолта, включая новые условия государственного долга.

Как отмечается в сообщении, предварительные публичные детали предложения о реструктуризации подразумевают обмен существующих облигаций на серию новых, что будет означать номинальное списание долга в размере 37%, освобождение от уплаты процентов и продление сроков погашения.

Аналитики агентства заявили, что реструктуризация долга является продолжением усилий правительства по снижению давления, связанного с обслуживанием внешнего долга, и восстановлению устойчивости государственного долга в рамках соглашения с МВФ.

В S&P отметили, что параметры реструктуризации были одобрены Группой кредиторов Украины, группой официальных кредиторов из стран G7 и членами Парижского клуба. Группа кредиторов ранее продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ в 2027 году.

Напомним, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу.

Соглашение будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.

После этого международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C.

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