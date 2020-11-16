S&P прогнозирует падение доходов киевлян

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Киеве. Причиной станет экономическая рецессия.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тысяч гривен с 304,6 тысяч гривен в 2019 году. Агентство ожидает роста душевого ВВП до 323,9 тысяч гривен в 2021 году и до 349, 4 тысяч гривен в 2022 году.

Как отмечается в сообщении, ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины. S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. "Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 253 гривен. Это на 44% больше, чем в целом по стране (11 998 гривен).

Отметим, в Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине. По данным Госстата, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн). Самую большую долю занимает Киев - 226,9 млрд грн (23,6%).