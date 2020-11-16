S&P прогнозує падіння доходів киян

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення у Києві. Причиною стане економічна рецесія.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з прогнозом, ВВП на душу населення у 2020 році скоротиться до 294,1 тисяч гривень з 304,6 тисяч гривень в 2019 році. Агентство очікує зростання ВВП до 323,9 тисяч гривень у 2021 році і до 349, 4 тисяч гривень у 2022 році.

Як наголошується в повідомленні, ВВП на душу населення в Києві був в три рази вище національного у 2019 році. Пандемія докорінно змінила перспективи економічного зростання України. S&P прогнозує падіння національного ВВП на 6% в 2020 році з подальшим відновленням економічної активності у 2021-2022 роках.

Як столиця Київ залишається самим процвітаючим регіоном України. Місто забезпечує понад 20% національного ВВП і зберігає сильний ринок праці з найнижчим рівнем безробіття в Україні. "Більше того, незважаючи на загальну тенденцію до зниження по країні, Київ продовжує залучати мігрантів з усієї країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників в Києві склала 17 253 гривень. Це на 44% більше, ніж в цілому по країні (11 998 гривень).

Зазначимо, у Києві виплачують майже чверть зарплат в Україні. За даними Держстату, фонд оплати праці за 2019 рік склав 963,4 млрд грн, що на 14,9% більше, ніж у 2018 році (838,3 млрд грн). Найбільшу частку займає Київ - 226,9 млрд грн (23,6%).