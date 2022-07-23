Как упадет экономика Украины в 2022 году: прогноз агентства Fitch
Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году. В 2023 году ожидается небольшое восстановление на 4%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
По прогнозу Fitch, восстановление будет сдерживаться продолжающейся войной, которая ограничивает доступ к морским портам и препятствует началу любой крупномасштабной реконструкции.
Как отмечают аналитики, по сравнению с первыми стадиями вторжения произошел некоторый подъем экономической активности и доля довоенного производства на территории, на которой в настоящее время идет конфликт, упала примерно до 12%.
"Чистая внешняя миграция составляет 5,8 млн человек, ущерб только инфраструктуре оценивается в более чем 100 млрд долларов (75% ВВП) в середине июня, а правительство прогнозирует потребности в реконструкции в течение следующих 10 лет в размере 750 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4%. Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.
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