Как упадет экономика Украины в 2022 году: прогноз агентства Fitch

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году. В 2023 году ожидается небольшое восстановление на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства .

По прогнозу Fitch, восстановление будет сдерживаться продолжающейся войной, которая ограничивает доступ к морским портам и препятствует началу любой крупномасштабной реконструкции.

Как отмечают аналитики, по сравнению с первыми стадиями вторжения произошел некоторый подъем экономической активности и доля довоенного производства на территории, на которой в настоящее время идет конфликт, упала примерно до 12%.

"Чистая внешняя миграция составляет 5,8 млн человек, ущерб только инфраструктуре оценивается в более чем 100 млрд долларов (75% ВВП) в середине июня, а правительство прогнозирует потребности в реконструкции в течение следующих 10 лет в размере 750 млрд долларов", - говорится в сообщении.