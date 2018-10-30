S&P подтвердило рейтинг "Кернела" на уровне "В"

Фото: S&P (www.standardandpoors.com)

Агентство ожидает роста маржи "Кернела" от выращивания подсолнечника

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Kernel Holding S. A., украинского производителя и экспортера подсолнечного масла и зерновых культур, на уровне "В" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства.

В то же время S&P подтвердило на уровне "В" рейтинг выпуска еврооблигаций "Кернел" объемом 500 млн долларов сроком погашения в январе 2022 года.

Как отмечается в сообщении, финансовый 2018 год был сложным годом для "Кернела": показатели маржи снизились примерно до 49 долларов/тонна (или приблизительно на 36% в год). Это обстоятельство вместе с более низким уровнем урожайности земельного банка, чем в среднем по группе, оказало существенное негативное влияние на показатели рентабельности группы. Так, показатель EBITDA согласно отчетности компании сократился примерно до 223 млн долларов. (снизившись на 30% в год). В то же время группа испытывала более значительные потребности в инвестициях в интеграцию недавно приобретенных активов.

В то же время S&P ожидает улучшения операционных показателей компании в ближайшие 12 месяцев: показатель EBITDA согласно отчетности будет значительно превышать 300 млн долларов Повышение показателей обусловлено благоприятными погодными условиями в Украине в 2018 году. По прогнозам "Кернела", объем производства подсолнечного масла составит около 1,40-1,45 млн тонн семечек подсолнечника, а маржа вырастет до 55-60 долларов/тонна.

Напомним, что одним из совладельцев холдинга "Кернел" является народный депутат, член налогового комитета Верховной рады Виталий Хомутынник.

Отметим, что в октябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.