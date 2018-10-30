S&P підтвердило рейтинг "Кернела" на рівні "В"

Фото: S&P (www.standardandpoors.com)

Агентство очікує зростання маржі "Кернела" від вирощування соняшнику

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Kernel Holding S. A., українського виробника і експортера соняшникової олії і зернових культур, на рівні "В" зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства.

У той же час S&P підтвердило на рівні "В" рейтинг випуску єврооблігацій "Кернел" обсягом 500 млн доларів терміном погашення в січні 2022 року.

Як наголошується в повідомленні, фінансовий 2018 рік був складним роком для "Кернела": показники маржі знизилися приблизно до 49 доларів/тонна (або приблизно на 36% в рік). Ця обставина разом з більш низьким рівнем врожайності земельного банку, ніж в середньому по групі, вчинила істотний негативний вплив на показники рентабельності групи. Так, показник EBITDA відповідно до звітності компанії скоротився приблизно до 223 млн доларів. (знизившись на 30% на рік). У той же час група відчувала більш значні потреби в інвестиціях в інтеграцію нещодавно придбаних активів.

У той же час S&P очікує поліпшення операційних показників компанії в найближчі 12 місяців: показник EBITDA згідно звітності буде значно перевищувати 300 млн доларів Підвищення показників обумовлено сприятливими погодними умовами в Україні у 2018 році. За прогнозами "Кернела", обсяг виробництва соняшникової олії складе близько 1,40-1,45 млн тонн насіння соняшнику, а маржа зросте до 55-60 доларів/тонна.

Нагадаємо, що одним із співвласників холдингу "Кернел" є народний депутат, член податкового комітету Верховної ради Віталій Хомутинник.

Зазначимо, що в жовтні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.