"С Днем независимости, родная!". Как спортивный мир Украину с праздником поздравлял

День независимости Украины стал главной темой для всех украинских граждан. Спортсмены в стороне остаться тоже не могли.

Обладатель "Золотого мяча-2004", экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко напомнил, что именно сейчас наше государство отстаивает собственную свободу и право мирно жить на собственной земле.

Звездная теннисистка Элина Свитолина вспомнила строчки государственного гимна, ставшие пророческими в результате агрессии РФ. "За свою свободу мы будем сражаться!" – уверена будущая мамочка и поблагодарила защитников родины за борьбу за общее будущее.

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик назвал украинцев нацией непокоренных. Борьба за нашу свободу будет не только небесполезной, но и успешной. "Слава Украине!" – завершил свое обращение боксер.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сравнил год провозглашения независимости с 2022-м. Настоящая цена акта 24 августа для многих проявилась только в этом году.

Тем временем один из лидеров футбольной сборной Украины Александр Зинченко в поздравлении признался – гордится тем, что украинец. "С Днем независимости, родная!" – лозунг, под которым готовы подписаться миллионы.

Еще один украинский легионер на Туманном Альбионе – Виталий Миколенко – встретил День независимости с любимой украинкой и вышиванкой. Защитник "Эвертона" был лаконичным, но красноречивым.

Недавняя триумфатор Мультиспортивного чемпионата мира Ярослава Магучих в восторге от личностных характеристик украинцев. Невероятные, сильные и несокрушимые. Этот список никогда не иссякнет.

Фехтовальщица Ольга Харлан, триумфовавшая в сабле на Олимпийских играх-2008, наградила родину чрезвычайно теплыми эпитетами. "Моя Украина" – ключевая фраза, которая сегодня на устах у каждого в разных уголках мира.

"Сейчас мы знаем цену своей независимости. Это дорогая и страшная цена", – признается ветеран "Шахтера" Андрей Пятов. Но история независимой Украины творится на наших глазах, и в этом позитив.

Специальный ролик к празднику подготовило профильное министерство молодежи и спорта. Группа звезд отечественного спорта во главе с чиновником и олимпийским чемпионом Барселоны Вадимом Гутцайтом стремится конвертировать победы на рингах и полях в великую Победу – на фронте.