ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"З Днем незалежності, рідненька!". Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Новость на русском →
Київ, Середа 24 серпня 2022 15:58
"З Днем незалежності, рідненька!". Як спортивний світ Україну зі святом вітав Фото: "Шахтар" і "Металіст 1925" виходять на перший матч воєнного сезону (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

День незалежності України став головною темою для всіх українських громадян. Спортсмени осторонь залишитися теж не могли.

Привітання зіркових українських спортсменів – у спеціальній підбірці РБК-Україна.

Володар "Золотого м'яча-2004", екс-керманич збірної України Андрій Шевченко нагадав, що саме зараз наша держава відстоює власну свободу та право мирно жити на власній землі.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Зіркова тенісистка Еліна Світоліна пригадала рядки державного гімну, які стали пророчими внаслідок агресії РФ. "За свою свободу ми будемо боротися!" – впевнена майбутня матуся та подякувала захисникам батьківщини за боротьбу за спільне майбутнє.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик назвав українців нацією нескорених. Боротьба за нашу свободу буде не тільки недаремною, а й успішною. "Слава Україні!" – завершив своє звернення боксер.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк порівняв рік проголошення незалежності з 2022-м. Справжня ціна акту 24 серпня для багатьох проявилася лише цьогоріч.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Тим часом один із лідерів футбольної збірної України Олександр Зінченко в привітанні зізнався – пишається тим, що українець. "З Днем незалежності, рідненька!" – гасло, під яким готові підписатися мільйони.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Ще один український легіонер на Туманному Альбіоні – Віталій Миколенко – зустрів День назележності з коханою українкою та у вишиванці. Оборонець "Евертона" був лаконічним, але красномовним.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Нещодавня тріумфаторка Мультиспортивного чемпіонату світу Ярослава Магучіх у захваті від особистисніх характеристик українців. Неймовірні,сильні та незламні. Цей список ніколи не вичерпається.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Фехтувальниця Ольга Харлан, яка тріумфувала в шаблі на Олімпійських іграх-2008, нагородила батьківщину надзвичайно теплими епітетами. "Моя Україна", – ключова фраза, що сьогодні на вустах у кожного в різних куточках світу.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

"Зараз ми знаємо ціну своїй незалежності. Це дорога й страшна ціна", – зізнається ветеран "Шахтаря" Андрій Пятов. Та історія незалежної України твориться на наших очах, і в цьому позитив.

&quot;З Днем незалежності, рідненька!&quot;. Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Спеціальний ролик до свята підготувало профільне міністерство молоді та спорту. Група зірок вітчизняного спорту на чолі з урядовцем і олімпійським чемпіоном Барселони Вадимом Гутцайтом прагне конвертувати перемоги на рингах і полях у велику Перемогу – на фронті.

До слова, раніше УЄФА вкотре відкинув претензії Росії на кримський футбол.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України Андрій Шевченко Элина Свитолина Жан Беленюк Ольга Харлан Вадим Гутцайт Олександр Усик Олександр Зінченко
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів