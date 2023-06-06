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С-400 в Білорусі. "Гаюн" встановив, де саме "приховали" комплекс РФ

Фото: комплекс С-400, який РФ передала Білорусі, напевно, знаходиться під Мінськом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Комплекс С-400, який РФ передала Білорусі, можливо, знаходиться під Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, міністр оборони Білорусі відвідав зенітно-ракетний підрозділ, де на озброєння було поставлено зенітний ракетний комплекс С-400.

Він нібито "оцінив процес підготовки підрозділу до заступлення на бойове чергування, у тому числі здатність особового складу до виконання завдань із призначення, а також готовність озброєння та військової техніки".

На опублікованих МО РБ фото можна помітити командира 15-ї зенітної ракетної бригади ЗС РБ (в/ч 30151) полковника Андрія Долбика.

Також можна відзначити, що на відео про прибуття комплекту ЗРК С-400 до Білорусі командувачу ВПС та військ ППО полковнику Лук'яновичу доповідав військовослужбовець 15-ї зенітної ракетної бригади.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що ЗРК С-400 надійшов на озброєння 15 зенітної ракетної бригади. У січні 2023 року 15 бригада також отримала батарейний комплект ЗРК "Тор-М2К".

Йдеться про околиці села Дуброве (Смолевичський район, Мінська область). Відповідно, саме на озброєння 6-го дивізіону 15-ї бригади надійшов отриманий із РФ комплект ЗРК С-400.

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Білорусь