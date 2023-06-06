С-400 в Беларуси. "Гаюн" установил, где именно "скрыли" комплекс РФ

Так, министр обороны Белоруси посетил зенитно-ракетное подразделение, где на вооружение был поставлен зенитный ракетный комплекс С-400.

Он якобы "оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также готовность вооружения и военной техники".

На опубликованных МО РБ фото можно заметить командира 15-й зенитной ракетной бригады ВС РБ (в/ч 30151) полковника Андрея Долбика.

Также можно отметить, что на видео о прибытии комплекта ЗРК С-400 в Беларусь командующему ВВС и войск ПВО полковнику Лукьяновичу докладывал военнослужащий 15-й зенитной ракетной бригады.

Таким образом, есть все основания утверждать, что ЗРК С-400 поступил на вооружение 15-й зенитной ракетной бригады. В январе 2023 года 15-я бригада также получила батарейный комплект ЗРК "Тор-М2К".

Речь идет об окрестностях деревни Дуброво (Смолевичский район, Минская область). Соответственно, именно на вооружение 6-го дивизиона 15-й бригады поступил полученный из РФ комплект ЗРК С-400.