Ржавеет и разрушается. Главный символ Парижа нуждается в срочной реставрации

Эйфелева башня в последние годы существенно ржавеет и начинает разрушаться в тех местах, где отслаивается краска. В 2018 году на на памятку планировали нанести два слоя новой краски, однако ремонт отложили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marianne .

В текущем году башню ждет косметический ремонт, который охватит всего 5% сооружения. На него выделили 60 млн евро. Однако по мнению экспертов, этой суммы недостаточно. Представители французских медиа также отмечают, что управляющая достопримечательностью компания под разными поводами отказывается закрывать ее на длительное время, чтобы не терять прибыль.

Ранее сообщалось, что Париж изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Также речь идет о "значительном количестве" бронетранспортеров типа VAB.

Напомним, во время своего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

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