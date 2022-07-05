ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іржавіє і руйнується. Головний символ Парижа потребує термінової реставрації

Новость на русском →
Париж, Вівторок 05 липня 2022 01:10
Іржавіє і руйнується. Головний символ Парижа потребує термінової реставрації Фото: Ейфелева вежа потребує термінової реставрації (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ейфелева вежа в останні роки істотно іржавіє і починає руйнуватися в тих місцях, де відшаровується фарба. У 2018 році на пам'ятку планували нанести два шари нової фарби, однак ремонт відклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marianne.

У поточному році вежу чекає косметичний ремонт, який охопить всього 5% споруди. На нього виділили 60 млн євро. Однак на думку експертів, цієї суми недостатньо. Представники французьких медіа також відзначають, що керуюча пам'яткою компанія під різними приводами відмовляється закривати її на тривалий час, щоб не втрачати прибуток.

Раніше повідомлялося, що Париж вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Також мова йде про "значну кількість" бронетранспортерів типу VAB.

Нагадавши, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Франція
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони