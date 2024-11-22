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Рютте зустрінеться з Трампом для переговорів щодо України, - WP

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами високопоставленого німецького чиновника, Рютте планує донести до Трампа необхідність розв'язання українського питання в такий спосіб, щоб воно не стало тягарем для нього в разі повернення на посаду президента США.

Європейські лідери єдині в думці, що будь-яка успішна мирна угода має унеможливити повторення конфлікту в майбутньому.

На нещодавній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських колег до співпраці з Трампом.

"Не обговорюйте Трампа за спиною, а запрошуйте його до діалогу", - заявив він.

Рютте також наголосив на важливості збереження підтримки США в питаннях безпеки Європи.

Паралельно Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону, перевищивши встановлений цільовий показник у 2% ВВП. Він попередив, що можлива перемога Росії у війні призведе до ще більших витрат на стримування її впливу.

"Якщо (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін переможе, це обійдеться нам не в 3%, а в 4 або 5% ВВП", - заявив він.

Трамп стане президентом

Дональд Трамп вступить на посаду президента США у січні 2025 року.

ЗМІ повідомляють, що Трамп планує зосередитися на завершенні війни. Один із можливих сценаріїв включає заморожування бойових дій та створення буферної зони з військовими силами європейських країн.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Європа має бути готова направити війська в Україну для підтримки мирної угоди з РФ, якщо Трамп запропонує такий план.

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