Рютте встретится с Трампом для переговоров по Украине, - WP

Генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель — добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам высокопоставленного немецкого чиновника, Рютте планирует донести до Трампа необходимость решения украинского вопроса таким образом, чтобы он не стал обузой для него в случае возвращения на пост президента США.
Европейские лидеры едины во мнении, что любое успешное мирное соглашение должно исключить повторение конфликта в будущем.
На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских коллег к сотрудничеству с Трампом.
"Не обсуждайте Трампа за спиной, а приглашайте его к диалогу", - заявил он.
Рютте также подчеркнул важность сохранения поддержки США в вопросах безопасности Европы.
Параллельно Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, превысив установленный целевой показатель в 2% ВВП. Он предупредил, что возможная победа России в войне приведет к еще большим затратам на сдерживание ее влияния.
"Если (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин победит, это обойдется нам не в 3%, а в 4 или 5% ВВП", - заявил он.
Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе 2025 года. Неясно, продолжит ли он поставки оружия Украине для её защиты от российской агрессии.
СМИ сообщают, что Трамп планирует сосредоточиться на завершении войны. Один из возможных сценариев включает замораживание боевых действий и создание буферной зоны с военными силами европейских стран.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна быть готова направить войска в Украину для поддержки мирного соглашения с РФ, если Трамп предложит такой план.
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