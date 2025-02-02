Рютте зробив нову заяву про війну в Україні

"Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000-1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей", - сказав він.

І робота, на думку Рютте, полягає в тому, щоб окупанти ніколи не досягали своїх цілей.

"Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати їх (українців, - ред) у тому, щоб зайняти позицію сили", - резюмував генсек НАТО.

Що стосується поставок певних систем озброєнь, то Рютте назвав це "національним рішенням".

"Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США - номер один, а Німеччина - номер два", - констатував він.