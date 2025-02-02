Рютте зробив нову заяву про війну в Україні

Країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді Україна не програє у війні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000-1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей", - сказав він.
І робота, на думку Рютте, полягає в тому, щоб окупанти ніколи не досягали своїх цілей.
"Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати їх (українців, - ред) у тому, щоб зайняти позицію сили", - резюмував генсек НАТО.
Що стосується поставок певних систем озброєнь, то Рютте назвав це "національним рішенням".
"Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США - номер один, а Німеччина - номер два", - констатував він.
Раніше в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія не планує завершувати війну проти України, а готується воювати протягом 2025 року. При цьому окупанти зазнають серйозних втрат. Для прикладу, тільки за січень на Покровському напрямку РФ втратила понад 15 тисяч солдатів.
Водночас наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитися 2025 року. Він також називав умову для цього.
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