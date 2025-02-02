Рютте сделал новое заявление о войне в Украине

Страны НАТО должны помочь Украине занять позицию силы. Тогда Украина не проиграет в войне.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Фронт движется не в том направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000-1500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей", - сказал он.
И работа, по мнению Рютте, заключается в том, чтобы оккупанты никогда не достигали своих целей.
"Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их (украинцев, - ред) в том, чтобы занять позицию силы", - резюмировал генсек НАТО.
Что касается поставок определенных систем вооружений, то Рютте назвал это "национальным решением".
"Я принципиально призываю союзников предоставить системы вооружения, чтобы украинцы имели максимальную силу для защиты. И США - номер один, а Германия - номер два", - констатировал он.
Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года. При этом оккупанты несут серьезные потери. Для примера, только за январь на Покровском направлении РФ потеряла более 15 тысяч солдат.
В тоже время в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в 2025 году. Он также называл условие для этого.
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