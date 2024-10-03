Рютте о сбитии дронов и ракет РФ странами НАТО: решения принимают национальные органы

Страны НАТО отдельно принимают решения по сбиванию российских ракет и дронов, которые нарушили их воздушное пространство. Альянс уже принял решение об усилении ПВО на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, союзники продолжают тесновато консультироваться в связи с этими ситуациями, и руководство НАТО будет продолжать работать со странами, чтобы обеспечивать эффективную противоракетную оборону.

"Конечно, сбивание дронов и ракет, нарушающих территорию Альянса - это решения, которые принимают национальные органы власти. НАТО уже приняло решение усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены Альянса имели возможность защищать свое воздушное пространство и, конечно, это важно для НАТО в целом", - заявил генсек.

Что этому предшествовало

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время вражеских атак на Одесскую область. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев, когда российские ракеты залетали на территорию Польши.

При этом обе страны, являющиеся членами НАТО, не сбивали российские ракеты и дроны.

Украина призывает партнеров уничтожать воздушные цели РФ, залетающие в их воздушное пространство. Также ведутся дискуссии о том, чтобы союзники помогали Украине сбивать российские ракеты на ее территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники могли бы сбивать российские ракеты над Украиной как над Израилем иранские "Шахеды".

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