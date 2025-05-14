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Рютте заявив про вікно можливостей для миру в Україні: відкрилося на два тижні

Середа 14 травня 2025 18:09
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Рютте заявив про вікно можливостей для миру в Україні: відкрилося на два тижні Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для прогресу на шляху до миру між Україною і Росією відкрилося вікно можливостей. Результатів можна досягти протягом майбутніх двох тижнів.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Anadolu заявив генсек НАТО Марк Рютте.

"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей - цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів - справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - підкреслив Рютте.

За його словами, прогресу можна досягти під керівництвом президента України Володимира Зеленського, а також за активної участі американського уряду.

Генсек підкреслив, що Туреччина також відіграє велику роль у питанні врегулювання війни Росії проти України.

До речі, про вікно можливостей для прогресу на шляху до миру між Україною та Росією Рютте заявляв ще вчора, 13 травня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, Україна і Росія вже завтра, 15 травня, можуть провести у Стамбулі перші за три роки переговори. Поки незрозуміло, хто конкретно братиме в них участь.

Президент України Володимир Зеленський, який завтра також може брати участь у діалозі, сподівається, що до Туреччини приїде російський диктатор Володимир Путін.

За словами голови української держави, Україна в рамках таких переговорів націлена на результат. І першим таким результатом може стати безумовне припинення вогню між Україною і Росією як мінімум на 30 днів.

Всі деталі про можливі переговори між двома воюючими країнами - в матеріалі РБК-Україна.

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