Рютте заявив про вікно можливостей для миру в Україні: відкрилося на два тижні

Для прогресу на шляху до миру між Україною і Росією відкрилося вікно можливостей. Результатів можна досягти протягом майбутніх двох тижнів.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Anadolu заявив генсек НАТО Марк Рютте.

"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей - цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів - справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - підкреслив Рютте.

За його словами, прогресу можна досягти під керівництвом президента України Володимира Зеленського, а також за активної участі американського уряду.

Генсек підкреслив, що Туреччина також відіграє велику роль у питанні врегулювання війни Росії проти України.

До речі, про вікно можливостей для прогресу на шляху до миру між Україною та Росією Рютте заявляв ще вчора, 13 травня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.