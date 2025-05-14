Рютте заявив про вікно можливостей для миру в Україні: відкрилося на два тижні
Для прогресу на шляху до миру між Україною і Росією відкрилося вікно можливостей. Результатів можна досягти протягом майбутніх двох тижнів.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Anadolu заявив генсек НАТО Марк Рютте.
"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей - цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів - справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - підкреслив Рютте.
За його словами, прогресу можна досягти під керівництвом президента України Володимира Зеленського, а також за активної участі американського уряду.
Генсек підкреслив, що Туреччина також відіграє велику роль у питанні врегулювання війни Росії проти України.
До речі, про вікно можливостей для прогресу на шляху до миру між Україною та Росією Рютте заявляв ще вчора, 13 травня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, Україна і Росія вже завтра, 15 травня, можуть провести у Стамбулі перші за три роки переговори. Поки незрозуміло, хто конкретно братиме в них участь.
Президент України Володимир Зеленський, який завтра також може брати участь у діалозі, сподівається, що до Туреччини приїде російський диктатор Володимир Путін.
За словами голови української держави, Україна в рамках таких переговорів націлена на результат. І першим таким результатом може стати безумовне припинення вогню між Україною і Росією як мінімум на 30 днів.
Всі деталі про можливі переговори між двома воюючими країнами - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.