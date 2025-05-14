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Рютте заявил об окне возможностей для мира в Украине: открылось на две недели

Среда 14 мая 2025 18:09
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Рютте заявил об окне возможностей для мира в Украине: открылось на две недели Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для прогресса на пути к миру между Украиной и Россией открылось окно возможностей. Результатов можно добиться в течение предстоящих двух недель.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Anadolu заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей - на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень", - подчеркнул Рютте.

По его словам, прогресса можно добиться под руководством президента Украины Владимира Зеленского, а также при активном участии американского правительства.

Генсек подчеркнул, что Турция также играет большую роль в вопросе урегулирования войны России против Украины.

К слову, об окне возможностей для прогресса на пути к миру между Украиной и Россией Рютте заявлял еще вчера, 13 мая, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия уже завтра, 15 мая, могут провести в Стамбуле первые за три года переговоры. Пока непонятно, кто конкретно будет в них участвовать.

Президент Украины Владимир Зеленский, который завтра также может участвовать в диалоге, надеется, что в Турцию приедет российский диктатор Владимир Путин.

По словам главы украинского государства, Украина в рамках таких переговоров нацелена на результат. И первым таким результатом может стать безусловное прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней.

Все детали о возможных переговорах между двумя воюющими странами - в материале РБК-Украина.

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НАТО Российская Федерация Турция Стамбул Марк Рютте Мирные переговоры Война в Украине
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