Рютте заявив, що РФ повинна "зробити більше" для припинення війни в Україні

За словами Рютте, в рамках зусиль США, щоб покласти край російсько-українській війні на відповідних переговорів, минулого тижня був "м'яч явно на боці росіян".

"Вони рухаються недостатньо швидко, моє враження, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що ця війна має закінчитися, позаяк "так багато людей гине, так багато української інфраструктури пошкоджено, міста зруйновані".

Коментуючи ремарку ведучої, що адміністрація президента США Трампа хоче повного припинення вогню в Україні, але росіяни погоджуються лише на часткове, і чи не турбує його те, що Росія диктує умови, Рютте заявив, що ні.

"Тому, що я розмовляв з (держсекретарем США) Марко Рубіо, я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, вони справді намагаються, крок за кроком, дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно, ​​Росія - росіяни теж повинні танцювати танго, а зараз, здається, цього не роблять, а далі буде важко", - сказав він.

Також Рютте не впевнений, що російський диктатор Володимир Путін дійсно розглядає можливість припинення своєї широкомасштабно військової агресії проти України.

"Ну, ми не знаємо. Я думаю, що це зараз тест, і ми повинні побачити... якою буде його реакція на американські пропозиції", - зазначив генсек НАТО.

Питання щодо перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, що під час своєї розмови президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін погодилися на енергетичне перемир'я. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі сторін.

Пізніше на зустрічах у Саудівській Аравії делегації від України і США, а також окремо США і Росія обговорювали безпеку у Чорному морі. Це передбачало забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

Україна погодилася на обговорені з США домовленості, але Росія висуває вимоги, зокрема щодо зняття деяких санкцій, припинення військової допомоги Україні тощо. Кілька тижнів тому державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що переговори України та Росії є неможливими без поступок з обох сторін.

Зазначимо також, що Україна вже позначила свої "червоні лінії" в мирному процесі. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна не погоджуватиметься на скорочення чисельності армії. Також він не визнає тимчасово окуповані території російськими.

Додамо, нещодавно президент США Дональд Трамп виявляв дедалі більше невдоволення тим, що до обіцяного ним миру далеко, як і раніше.

Більше про перемир'я та що про нього кажуть Україна, США та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.