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Рютте завтра стане новим генсеком НАТО. Reuters дізнався про його головну місію

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 1 жовтня, Марк Рютте офіційно вступить на посаду генерального секретаря НАТО. Він змінить на посаді Єнса Столтенберга, який очолював альянс останні десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, зіткнеться з низкою серйозних викликів, включно з війною в Україні, що триває, зростаючою невизначеністю в політиці США і загрозами з боку Росії.

Рютте, відомий своїми навичками створення коаліцій, розвиненими під час 14-річного керівництва Нідерландами, повинен буде зміцнити єдність НАТО, що складається з 32 країн-учасниць.

Основні завдання нового лідера включають підтримку Києва, збільшення оборонних витрат членів альянсу і збереження залученості США в безпеку Європи. Серед ключових викликів для Рютте - можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США і посилені вимоги східноєвропейських союзників щодо зміцнення захисту від Росії.

Крім того, Рютте доведеться вирішувати питання, пов'язані з проханнями України про надання додаткової військової допомоги.

Чиновники НАТО очікують, що Рютте продовжить дотримуватися стратегічних пріоритетів Столтенберга, зберігаючи фокус на безпеці Європи і підтримці України.

Зміцнення східного флангу НАТО

На новій посаді Рютте зіткнеться зі зростаючим тиском з боку східноєвропейських союзників, які вимагають більшого захисту від Росії. Питання посилення східного флангу альянсу, включно з розгортанням додаткових сил і систем ППО, стали ключовими в його порядку денному.

Як зазначив колишній посол Словаччини в НАТО Петер Батор, одним із головних завдань для Рютте стане рішення про подальші амбіції НАТО на східному фланзі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чисельність військ НАТО на сході подвоїлася, однак східні країни наполягають на додатковому посиленні.

Генеральний секретар НАТО має переконувати лідерів країн-учасниць, ухвалюючи рішення на основі консенсусу. За словами колишньої прессекретарки НАТО Оани Лунгеску, основна мета Рютте - не тільки досягти компромісу, а й просунути альянс уперед в умовах нових загроз.

Рютте – новий генсек НАТО

Єнс Столтенберг неодноразово висловлював бажання залишити посаду генерального секретаря НАТО, однак знайти йому гідну заміну виявилося непросто.

Країни-учасниці НАТО розглядали різні варіанти на заміну Столтенбергу, зокрема кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, але її не підтримали у США.

Зрештою новим генеральним секретарем НАТО було обрано експрем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Про те, що відомо про нового генсека НАТО і якою є його позиція щодо України, - у матеріалі РБК-Україна.

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Марк РюттеНАТО