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Рютте завтра станет новым генсеком НАТО. Reuters узнал о его главной миссии

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 1 октября, Марк Рютте официально вступит в должность генерального секретаря НАТО. Он сменит на посту Йенса Столтенберга, возглавлявшего альянс последние десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, столкнется с рядом серьезных вызовов, включая продолжающуюся войну в Украине, растущую неопределенность в политике США и угрозы со стороны России.

Рютте, известный своими навыками создания коалиций, развитыми в ходе 14-летнего руководства Нидерландами, должен будет укрепить единство НАТО, состоящего из 32 стран-участниц.

Основные задачи нового лидера включают поддержку Киева, увеличение оборонных расходов членов альянса и сохранение вовлеченности США в безопасность Европы. Среди ключевых вызовов для Рютте - возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США и усиленные требования восточноевропейских союзников по укреплению защиты от России.

Кроме того, Рютте предстоит решать вопросы, связанные с просьбами Украины о предоставлении дополнительной военной помощи.

Чиновники НАТО ожидают, что Рютте продолжит придерживаться стратегических приоритетов Столтенберга, сохраняя фокус на безопасности Европы и поддержке Украины.

Укрепление восточного фланга НАТО 

На новом посту Рютте сталкнется с растущим давлением со стороны восточноевропейских союзников, которые требуют большей защиты от России. Вопросы усиления восточного фланга альянса, включая развертывание дополнительных сил и систем ПВО, стали ключевыми в его повестке.

Как отметил бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор, одной из главных задач для Рютте станет решение о дальнейших амбициях НАТО на восточном фланге. После полномасштабного вторжения России в Украину численность войск НАТО на востоке удвоилась, однако восточные страны настаивают на дополнительном усилении.

Генеральный секретарь НАТО должен убеждать лидеров стран-участниц, принимая решения на основе консенсуса. По словам бывшего пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, основная цель Рютте - не только достичь компромисса, но и продвинуть альянс вперед в условиях новых угроз.

Рютте - новый генсек НАТО

Йенс Столтенберг не раз высказывал желание покинуть пост генерального секретаря НАТО, однако найти ему достойную замену оказалось непросто.

Страны-участницы НАТО рассматривали различные варианты на замену Столтенбергу, в том числе кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, но она не была поддержана в США.

В конечном итоге новым генеральным секретарем НАТО был избран экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

О том, что известно о новом генсеке НАТО и какова его позиция относительно Украины, - в материале РБК-Украина.

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Марк РюттеНАТО