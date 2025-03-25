Рютте завтра обговорить з Туском результати переговорів у Саудівській Аравії

За даними урядового порталу Польщі, переговори Рютте й Туска стосуватимуться поточної безпекової ситуації в Європі, військової та гібридної загрози з боку Росії та ролі НАТО як основи безпеки.

"Глава уряду та генсек НАТО також обговорять хід поточних переговорів щодо припинення російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також обговорюватиметься підготовка до саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня 2025 року.

Зазначається, що спочатку відбудуться переговори Туска з Рютте віч-на-віч, а потім зустріч делегацій обох сторін. Після цього плануються спільні заяви для преси генсека НАТО та прем’єра Польщі.

У рамках свого візиту Рютте також виступить з промовою перед студентами Варшавської школи економіки.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що протягом останніх трьох днів в Ер-Ріяді відбувалися переговори між США та делегаціями Росії та України щодо деталей можливого припинення вогню в Україні.

За підсумками перемовин міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна та США провели технічні консультації та обговорили безпеку енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі. Зокрема, було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі. Так, у Кремлі заявили, що в результаті переговорів США і Росія домовилися забезпечити в Чорному морі безпеку судноплавства, але лише після зняття санкцій з "Россельхозбанка" і низки російських компаній.