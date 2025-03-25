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Рютте завтра обговорить з Туском результати переговорів у Саудівській Аравії

Вівторок 25 березня 2025 22:14
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Рютте завтра обговорить з Туском результати переговорів у Саудівській Аравії Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 26 березня, відвідає Варшаву. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і обговорить результати перемовин США з Україною та РФ в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційний центр уряду Польщі.

За даними урядового порталу Польщі, переговори Рютте й Туска стосуватимуться поточної безпекової ситуації в Європі, військової та гібридної загрози з боку Росії та ролі НАТО як основи безпеки.

"Глава уряду та генсек НАТО також обговорять хід поточних переговорів щодо припинення російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також обговорюватиметься підготовка до саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня 2025 року.

Зазначається, що спочатку відбудуться переговори Туска з Рютте віч-на-віч, а потім зустріч делегацій обох сторін. Після цього плануються спільні заяви для преси генсека НАТО та прем’єра Польщі.

У рамках свого візиту Рютте також виступить з промовою перед студентами Варшавської школи економіки.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що протягом останніх трьох днів в Ер-Ріяді відбувалися переговори між США та делегаціями Росії та України щодо деталей можливого припинення вогню в Україні.

За підсумками перемовин міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна та США провели технічні консультації та обговорили безпеку енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі. Зокрема, було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі. Так, у Кремлі заявили, що в результаті переговорів США і Росія домовилися забезпечити в Чорному морі безпеку судноплавства, але лише після зняття санкцій з "Россельхозбанка" і низки російських компаній.

Варто зауважити, що Білий дім оприлюднив свою підсумкову заяву після переговорів в Саудівській Аравії. І вона дещо відрізняється від тієї, яку опублікували росіяни. Зокрема, у Білому домі нічого не згадували про зняття санкцій з Росії задля перемир'я в Чорному морі.

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Дональд Туск Саудівська Аравія Марк Рютте Мирні переговори
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