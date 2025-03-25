Рютте завтра обсудит с Туском результаты переговоров в Саудовской Аравии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 26 марта, посетит Варшаву. Там он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и обсудит результаты переговоров США с Украиной и РФ в Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информационный центр правительства Польши .

По данным правительственного портала Польши, переговоры Рютте и Туска будут касаться текущей ситуации безопасности в Европе, военной и гибридной угрозы со стороны России и роли НАТО как основы безопасности.

"Глава правительства и генсек НАТО также обсудят ход текущих переговоров о прекращении российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Также будет обсуждаться подготовка к саммиту Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге, который состоится 24-25 июня 2025 года.

Отмечается, что сначала состоятся переговоры Туска с Рютте с глазу на глаз, а затем встреча делегаций обеих сторон. После этого планируются совместные заявления для прессы генсека НАТО и премьера Польши.

В рамках своего визита Рютте также выступит с речью перед студентами Варшавской школы экономики.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что в течение последних трех дней в Эр-Рияде проходили переговоры между США и делегациями России и Украины относительно деталей возможного прекращения огня в Украине.

По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и США провели технические консультации и обсудили безопасность энергетической инфраструктуры и навигации в Черном море. В частности, было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море. Так, в Кремле заявили, что в результате переговоров США и Россия договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, но только после снятия санкций с "Россельхозбанка" и ряда российских компаний.