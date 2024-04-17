Рютте запропонував викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні
У Євросоюзі можуть викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, в ЄС знають, що багато країн мають запаси систем Patriot.
"Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо", - сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.
За словами Рютте, йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні. Днями Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Однак Рютте не уточнив про яку кількість йдеться.
Що ще сказав прем'єр
Також Рютте відреагував на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського з приводу того, що союзники Ізраїлю допомогли йому у відбитті атаки, хоча країна не є членом НАТО. При цьому Україна досі не має достатньої підтримки ППО.
Прем'єр Нідерландів сказав, що Україні потрібна вся ППО, яку вони можуть отримати для Києва.
Україні потрібно більше систем Patriot
Росія посилила повітряні атаки по Україні і стала частіше бити по Харкову. Тому країні потрібно збільшити кількість систем ППО.
Тому президент Зеленський повідомив, що країна хоче скликати засідання з НАТО, щоб обговорити постачання систем ППО.
А генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сьогодні підтвердив проведення засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 19 квітня.
Днями стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.
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