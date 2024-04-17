Рютте запропонував викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні

У Євросоюзі можуть викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, в ЄС знають, що багато країн мають запаси систем Patriot.

"Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо", - сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

За словами Рютте, йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні. Днями Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Однак Рютте не уточнив про яку кількість йдеться.

Що ще сказав прем'єр

Також Рютте відреагував на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського з приводу того, що союзники Ізраїлю допомогли йому у відбитті атаки, хоча країна не є членом НАТО. При цьому Україна досі не має достатньої підтримки ППО.

Прем'єр Нідерландів сказав, що Україні потрібна вся ППО, яку вони можуть отримати для Києва.