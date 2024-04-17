Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине

В Евросоюзе могут выкупить системы Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, в ЕС знают, что многие страны имеют запасы систем Patriot.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно", - сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

По словам Рютте, речь идет о странах, которые напрямую не хотят передавать их Украине. На днях Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Однако Рютте не уточнил о каком количестве идет речь.

Что еще сказал премьер

Также Рютте отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского по поводу того, что союзники Израиля помогли ему в отражении атаки, хотя страна не является членом НАТО. При этом Украина до сих пор не имеет достаточной поддержки ПВО.

Премьер Нидерландов сказал, что Украине нужна вся ПВО, которую они могут получить для Киева.