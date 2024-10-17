Рютте закликав НАТО збільшити постачання озброєнь до України до 40 млрд євро

Новий генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору закликав зосередитись на збільшенні оборонного виробництва, включаючи обладнання для суші, повітря та моря, а також снаряди. Водночас НАТО має намір виконати обіцянку щодо витрат, виділивши 20,9 млрд євро у першій половині року, сказав він.

"Нам необхідно рухатися далі і швидше, щоб протистояти загрозам, що зростають, з якими ми стикаємося", - заявив Рютте журналістам у Брюсселі перед першою зустріччю міністрів оборони країн НАТО за час його перебування на посаді.

Допомога НАТО Україні

Глави оборонних відомств НАТО мають продовжити угоду липневого саміту альянсу у Вашингтоні, де вони домовилися про 40 млрд євро допомоги на цей рік. Ця обіцянка не виправдала спроб попередника Рютте, Єнса Столтенберга, забезпечити міцну багаторічну структуру фінансування, яка передбачає гарантоване фінансування в найближчому майбутньому.

Прийнявши кермо влади на початку місяця, колишній прем'єр-міністр Нідерландів зосередився на необхідності альянсу нарощувати інвестиції в оборонну промисловість.

"За останні два роки ми досягли значних успіхів у виробництві боєприпасів та виготовленні нових кораблів, бойових машин та літаків", - сказав Рютте. "Але ми все ще не виробляємо достатньо – і витрати залишаються надто високими".

Оскільки все більше країн-членів виконують зобов'язання НАТО витрачати 2% від обсягу виробництва на оборону з початку війни в Росії - мета, яка найчастіше уникала уваги за останнє десятиліття, - Рютте також закликав витрачати більше коштів, щоб бути готовими до майбутнього конфлікту.

У Брюсселі міністри оборони обговорять новий командний центр у Вісбадені (Німеччина) для координації допомоги та навчання для України. Альянс також зосередиться на роботі з промисловістю для покращення стандартизації як способу об'єднання армій НАТО та покращення практики закупівель, за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Союзники також займуться прогалинами в системі ППО НАТО. Альянсу довелося відреагувати на ситуацію з боку країн на східному фланзі, де за останні тижні сталося кілька порушень їхнього повітряного простору російськими безпілотниками.

Скоординовані зусилля допомогли НАТО вийти на графік виробництва 2 мільйонів 155-міліметрових артилерійських снарядів цього року. Хронічний брак боєприпасів у Києві сприяв виснажливому просуванню Росії на сході України цього року.

Рютте заявив у 16 жовтня, що НАТО має "спільно нарощувати масштаби виробництва, щоб виробляти більше та з меншими витратами".