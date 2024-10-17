Рютте призвал НАТО увеличить поставки вооружений в Украину до 40 млрд евро

Новый генеральный секретарь Организации Североатлантического договора призвал сосредоточиться на увеличении оборонного производства, включая оборудование для суши, воздуха и моря, а также снаряды. В то же время НАТО намерено выполнить обещание по расходам, выделив 20,9 млрд евро в первой половине года, сказал он.

"Нам необходимо двигаться дальше и быстрее, чтобы противостоять растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - заявил Рютте журналистам в Брюсселе перед первой встречей министров обороны стран НАТО за время его пребывания в должности.

Помощь НАТО Украине

Главы оборонных ведомств НАТО должны продлить соглашение июльского саммита альянса в Вашингтоне, где они договорились о 40 млрд евро помощи на этот год. Это обещание не оправдало попыток предшественника Рютте, Йенса Столтенберга, обеспечить прочную многолетнюю структуру финансирования, подразумевающую гарантированное финансирование в обозримом будущем.

Приняв бразды правления в начале месяца, бывший премьер-министр Нидерландов сосредоточился на необходимости альянса наращивать инвестиции в оборонную промышленность.

"За последние два года мы добились значительных успехов в производстве боеприпасов и изготовлении новых кораблей, боевых машин и самолетов", - сказал Рютте. "Но мы все еще не производим достаточно - и затраты остаются слишком высокими".

Поскольку все больше стран-членов выполняют обязательство НАТО тратить 2% от объема производства на оборону с начала войны в России - цель, которая чаще всего ускользала от внимания за последнее десятилетие, - Рютте также призвал тратить больше средств, чтобы быть готовыми к будущему конфликту.

В Брюсселе министры обороны обсудят новый командный центр в Висбадене (Германия) для координации помощи и обучения для Украины. Альянс также сосредоточится на работе с промышленностью для улучшения стандартизации как способа объединения армий НАТО и улучшения практики закупок, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Союзники также займутся пробелами в системе ПВО НАТО. Альянсу пришлось отреагировать на ситуацию со стороны стран на восточном фланге, где за последние недели произошло несколько нарушений их воздушного пространства российскими беспилотниками.

Скоординированные усилия помогли НАТО выйти на график производства 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в этом год. Хроническая нехватка боеприпасов в Киеве способствовала изматывающему продвижению России на востоке Украины в этом году.

Рютте заявил в 16 октября, что НАТО должно "совместно наращивать масштабы производства, чтобы производить больше и с меньшими затратами".