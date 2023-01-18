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Рютте про війну в Україні: наступні шість тижнів можуть стати критичними

Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступні шість тижнів можуть стати дуже критичними для бойових дій в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна із посиланням на зустріч Атлантичної ради.

"Наступні шість тижнів - два місяці можуть виявитися критичними під час військових дій в Україні. Я говорив у понеділок телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і згоден, що Росія, можливо, знову зробить великий наступ", - заявив він.

Рютте наголосив, що з урахуванням цієї інформації Захід має зробити більше зараз для України.

"Ось чому зараз ми разом із США та Німеччиною беремо участь у спільній місії, яка матиме вирішальне значення", - сказав прем'єр Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі в Росії як мінімум не вистачає людей.

Крім того, військові не виключають, що в Україні може збільшитися кількість повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями в Білорусі, в яких бере участь і Росія.

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Марк РюттеВійна Росії проти України