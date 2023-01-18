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Рютте о войне в Украине: следующие шесть недель могут стать критическими

Новина українською →
Вашингтон, Среда 18 января 2023 18:38
Рютте о войне в Украине: следующие шесть недель могут стать критическими Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Следующие шесть недель могут стать весьма критическими для боевых действий в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу Атлантического совета.

"Следующие шесть недель - два месяца могут оказаться критическими во время военных действий в Украине. Я говорил в понедельник по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и согласен, что Россия, возможно, снова сделает большое наступление", - заявил он.

Рютте подчеркнул, что с учетом этой информации Запад должен сделать больше сейчас для Украины.

"Вот почему сейчас мы вместе с США и Германией участвуем в совместной миссии, которая будет иметь решающее значение", - сказал премьер Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что для подготовки нового наступления на Украину из Беларуси в России как минимум не хватает людей.

Кроме того, военные не исключают, что в Украине может увеличиться количество воздушные тревоги в связи с авиационными учениями в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.

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Марк Рютте Война России против Украины
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