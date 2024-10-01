Рютте висловився про удари по території РФ: Україна має право захищати себе

Україна веде війну самооборони, і відповідно до міжнародного права має право захищати себе. Навіть якщо це включає дії за межами її кордонів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції.
Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.
"Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують", - заявив Рютте.
Він також наголосив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.
"Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки - це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", - додав генсек НАТО.
США забороняють Збройним силам України використовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії, оскільки це може призвести до значної ескалації конфлікту. Це питання стало однією з головних тем обговорення під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США та Велика Британія нібито дали дозвіл на удари по російській території. В Офісі президента України заявили, що наслідки цього рішення першими відчують самі росіяни.
Президент Зеленський закликав союзників не затягувати з ухваленням рішення, адже російські військові вже почали відсувати авіабази та інші стратегічні об'єкти далі від кордону з Україною.
У Великій Британії очікують, що обмеження можуть бути зняті до початку зими.
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