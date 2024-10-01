Рютте висловився про удари по території РФ: Україна має право захищати себе

Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.

"Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують", - заявив Рютте.

Він також наголосив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.

"Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки - це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", - додав генсек НАТО.