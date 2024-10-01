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Рютте высказался об ударах по территории РФ: Украина имеет право защищать себя

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина ведет войну самообороны, и в соответствии с международным правом имеет право защищать себя. Даже если это включает действия за пределами ее границ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

Он подчеркнул, что каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины.

"Украина ведет войну самообороны. Это означает, что Украина имеет право защищать себя. И как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают", - заявил Рютте. 

Он также отметил, что одно конкретное оружие не решит войну, но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.

"Надо понимать, что одно конкретное оружие не решит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но опять же - это союзники должны решать что делать. И есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была бы независимой страной", - добавил генсек НАТО. 

Разрешение Украины на удары американским оружием по РФ

США запрещают Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России, поскольку это может привести к значительной эскалации конфликта. Этот вопрос стал одной из главных тем обсуждения во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Великобритания вроде бы дали разрешение на удары по российской территории. В Офисе президента Украины заявили, что последствия этого решения первыми ощутят сами россияне.

Президент Зеленский призвал союзников не затягивать с принятием решения, ведь российские военные уже начали отодвигать авиабазы и другие стратегические объекты дальше границы с Украиной.

В Великобритании ожидают, что ограничения могут быть сняты до начала зимы.

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