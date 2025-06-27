Рютте виправдався після конфузу з "татком" Трампом

Конфуз на саміті НАТО

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте і президент США Дональд Трамп провели особисту зустріч у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Ізраїль з Іраном - побилися як маленькі діти. І їх неможливо було розняти.

У відповідь Рютте підтримав таку тезу американського лідера і додав, що інколи таткові потрібно вдаватися до грубих виразів. Це було явне відсилання до нецензурного висловлювання Трампа через порушення перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Після цього Трамп заявив, що Рютте "дуже ласкаво назвав його татком". Також він жартівливо попередив, що якщо генсек НАТО його не любить, він йому "сильно вріже".

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