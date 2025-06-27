Рютте оправдался после конфуза с "папочкой" Трампом

Конфуз на саммите НАТО

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп провели личную встречу в рамках саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Во время встречи Трамп заявил, что Израиль с Ираном - подрались как маленькие дети. И их невозможно было разнять.

В ответ Рютте поддержал такой тезис американского лидера и добавил, что иногда папочке нужно прибегать к грубым выражениям. Это была явная отсылка к нецензурному высказыванию Трампа из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном.

После этого Трамп заявил, что Рютте "очень ласково назвал его папочкой". Также он шутливо предупредил, что если генсек НАТО его не любит, он ему "сильно врежет".

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