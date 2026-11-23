Рютте відповів на питання щодо вимог країни-агресорки переглянути систему європейської безпеки в контексті мирного врегулювання війни в Україні.

"Для всіх нас цілком очевидно, що пропозиції, висунуті Росією - які, по суті, передбачають відкат НАТО до стану 1997 року, - є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважав би це гарною ідеєю", - сказав генсек.

Крім того, Рютте прокоментував інцидент у Польщі, який стався минулого тижня. Він назвав його "небезпечним", і додав, що джерелом є Росія.

"Чи був він навмисним - це, безумовно, мають визначити відповідні органи. Я ніколи не буду вдаватися до припущень. Я зможу прокоментувати це лише тоді, коли отримаємо дані із системи, за допомогою якої Польща та інші союзники по НАТО спільно аналізують, що саме сталося", - заявив він.

Нагадаємо, The New York Times писало, що під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України Москва зажадала від Альянсу відвести війська до позицій, які НАТО займала у 1997 році.