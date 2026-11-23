Рютте ответил на вопрос о требованиях страны-агрессора пересмотреть систему европейской безопасности в контексте мирного урегулирования войны в Украине.

"Для всех нас совершенно очевидно, что предложения, выдвинутые Россией - которые, по сути, предусматривают откат НАТО до состояния 1997 года, - неприемлемы. И у НАТО нет никого, кто бы считал это хорошей идеей", - сказал генсек.

Кроме того, Рютте прокомментировал произошедший на прошлой неделе инцидент в Польше. Он назвал его "опасным", и добавил, что источником является Россия.

"Был ли он намеренным - это, безусловно, должны определить соответствующие органы. Я никогда не буду прибегать к предположениям. Я смогу прокомментировать это только тогда, когда получим данные из системы, с помощью которой Польша и другие союзники по НАТО совместно анализируют, что именно произошло", - заявил он.

Напомним, The New York Times писало, что во время переговоров в Абу-Даби по завершению войны против Украины Москва потребовала от Альянса отвести войска к позициям, которые НАТО занимала в 1997 году.