Рютте відповів на заяву Зеленського про "парасольку" НАТО для припинення гарячої фази війни

Україні зараз потрібно більше військової допомоги. Дискусії про те, яким має бути мирний процес від союзників, не є пріоритетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час брифінгу.