Рютте ответил на заявление Зеленского о "зонтике" НАТО для прекращения горячей фазы войны

Украине сейчас нужно больше военной помощи. Дискуссии о том, каким должен быть мирный процесс от союзников, не являются приоритетом.

Рютте прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о "зонтике" от НАТО для части территорий Украины для прекращения горячей фазы войны.

По мнению генсека НАТО, Украине не нужны дополнительные идеи по поводу того, как мог бы выглядеть мирный процесс. Рютте считает, что Украину следует обеспечить всем необходимым, чтобы занять позицию силы, когда начнутся мирные переговоры. Именно на этом вопросе будут сосредоточены союзники НАТО.

"Так что я бы сказал больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс. Мы с вами достаточно умны, чтобы придумать много способов, как с этим справиться, но мы должны привести Украину к той позиции, с которой она может начать (переговоры, - ред.), а это может начаться только тогда, когда она будет в сильной позиции", - заявил Рютте.