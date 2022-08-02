Рютте установил рекорд по сроку пребывания на посту премьера Нидерландов

Сообщается, что сегодня прошел 4310-й день пребывания Рютте в должности. Таким образом он обошел Рууда Люберса, который занимал пост премьера в 1980-х и начале 90-х годов.

"Я чувствую, что на полпути", - пошутил недавно Рютте на пресс-конференции, прокомментировав свое правление в течение последних 12 лет.

Рютте сформировал свою первую коалицию в 2010 году, а четвертую - в октябре 2021 года после выборов, которые рассматривались как референдум о том, как он справляется с пандемией коронавируса.

Среди нынешних европейских национальных лидеров лишь венгерский премьер Виктор Орбан находится у власти дольше, чем Рютте.