Рютте встановив рекорд щодо терміну перебування на посаді прем'єра Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте встановив рекорд тривалості перебування на посаді глави уряду цієї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Повідомляється, що сьогодні пройшов 4310-й день перебування Рютте на посаді. Таким чином він обійшов Рууда Люберса, який займав пост прем'єра в 1980-х і початку 90-х років.
"Я відчуваю, що на півдорозі", - пожартував нещодавно Рютте на прес-конференції, прокоментувавши своє правління протягом останніх 12 років.
Рютте сформував свою першу коаліцію в 2010 році, а четверту - в жовтні 2021 року після виборів, які розглядалися як референдум про те, як він справляється з пандемією коронавірусу.
Серед нинішніх європейських національних лідерів лише угорський прем'єр Віктор Орбан перебуває при владі довше, ніж Рютте.
Нагадаємо, раніше нідерландський прем'єр заявив, що його країна не припинить надавати військову допомогу Україні цього літа.
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