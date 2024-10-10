Рютте про удари України по РФ далекобійною зброєю: залежить від союзника, але юридично - можливо

Питання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по цілях на території РФ - це справа конкретного союзника. Однак для дозволу є всі юридичні підстави.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
За його словами, питання того, як може бути використана надана Україні зброя - це справа окремих союзників.
"Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", - сказав Рютте.
Генсек НАТО розповів, що це питання було обговорено і під час тристоронньої зустрічі, де були присутні він, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
"Ми сьогодні це обговорювали. Але, зрештою, це залежить від окремих союзників", - повторив Рютте.
Одне з ключових питань допомоги Україні від США - це дозвіл на удари по Росії з використанням переданої зброї. Україна неодноразово зверталася з таким проханням, щоб мати змогу атакувати стратегічні об'єкти ворога. Після візиту Зеленського очікувалося скасування цих обмежень, але цього не відбулося.
Зокрема, The Guardian повідомляло, що США та Британія вже прийняли відповідне рішення про українські удари по Росії, але не оголошують його. Однак прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров розповів, що першими про зняття обмежень на удари дізнаються самі ж росіяни.
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