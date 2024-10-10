Рютте про удари України по РФ далекобійною зброєю: залежить від союзника, але юридично - можливо

За його словами, питання того, як може бути використана надана Україні зброя - це справа окремих союзників.

"Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", - сказав Рютте.

Генсек НАТО розповів, що це питання було обговорено і під час тристоронньої зустрічі, де були присутні він, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Ми сьогодні це обговорювали. Але, зрештою, це залежить від окремих союзників", - повторив Рютте.

Дозвіл на удари вглиб Росії

Одне з ключових питань допомоги Україні від США - це дозвіл на удари по Росії з використанням переданої зброї. Україна неодноразово зверталася з таким проханням, щоб мати змогу атакувати стратегічні об'єкти ворога. Після візиту Зеленського очікувалося скасування цих обмежень, але цього не відбулося.