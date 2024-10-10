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Рютте об ударах Украины по РФ дальнобойным оружием: зависит от союзника, но юридически - возможно

Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вопрос разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории РФ – это дело конкретного союзника. Однако для разрешения есть все юридические основания.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, вопрос того, как может быть использовано предоставленное Украине оружие – это дело отдельных союзников.

"Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", - сказал Рютте. .

Генсек НАТО рассказал, что этот вопрос был обсужден и во время трехсторонней встречи, где присутствовал он, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы сегодня это обсуждали. Но в конце концов это зависит от отдельных союзников", - повторил Рютте.

Разрешение на удары вглубь России

Один из ключевых вопросов помощи Украине от США – это разрешение на удары по России с использованием переданного оружия. Украина неоднократно обращалась с такой просьбой, чтобы атаковать стратегические объекты врага. После визита Зеленского ожидалось отмены этих ограничений, но этого не произошло.

 

В частности, The Guardian сообщало, что США и Британия уже приняли соответствующее решение об украинских ударах по России, но не объявляют его. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что первыми о снятии ограничений на удары узнают сами же россияне.

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