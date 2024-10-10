Рютте об ударах Украины по РФ дальнобойным оружием: зависит от союзника, но юридически - возможно

По его словам, вопрос того, как может быть использовано предоставленное Украине оружие – это дело отдельных союзников.

"Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", - сказал Рютте. .

Генсек НАТО рассказал, что этот вопрос был обсужден и во время трехсторонней встречи, где присутствовал он, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы сегодня это обсуждали. Но в конце концов это зависит от отдельных союзников", - повторил Рютте.

Разрешение на удары вглубь России

Один из ключевых вопросов помощи Украине от США – это разрешение на удары по России с использованием переданного оружия. Украина неоднократно обращалась с такой просьбой, чтобы атаковать стратегические объекты врага. После визита Зеленского ожидалось отмены этих ограничений, но этого не произошло.